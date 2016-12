Recensione

Tornano forte gli Ex-Otago, con Marassi. Per chi non è genovese non c’è problema c’è un Marassi quartiere in ogni città. Gli Ex-Otago sono cambiati, forse sono cresciuti, sicuramente hanno una produzione molto migliore che valorizza maggiormente le loro canzoni.

In Marassi regna il synth pop, con una fusione tra sintetizzatori e pop notevole. I testi sono sempre diversi ed intelligenti, regalano un’angolazione diversa all’osservazione della vita di tutti i giorni e non solo. Il gruppo genovese punta al bersaglio grosso, e certamente con questo disco faranno parlare molto di loro, perché sono trasversali, hanno un appeal ed un gusto che comunicano qualcosa a molte persone, perché la loro poetica è fatta di molti elementi, dalla malinconia a questo incontenibile gusto ottantiano di Sapore di Mare, come se nella loro infanzia si fosse sedimentato qualcosa con radici fortissime.

Un difetto del disco è la ripetitività musicale nel senso che musicalmente le canzoni sono gradevoli ma tute molto simili.

Ma ciò non li fermerà, Marassi piacerà moltissimo. Cinghiali Incazzati momento di vera genialità.

TRACKLIST

I Giovani D’Oggi – 3:54

Cinghiali Incazzati – 3:59

La Nostra Pelle – 3:36

Stai Tranquillo – 3:31

Mare – 3:29

Quando Sono Con Te – 3:59

Gli Occhi Della Luna – 4:07

Sognavo Di Fare L’Indiano – 3:53

Non Molto Lontano – 3:33

Ci Vuole Molto Coraggio – 3:17

