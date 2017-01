Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke – Invisible Strings

Eraldo Bernocchi, musicista noto sia a livello italiano che europeo, ritorna, accompagnato dall’indiano Prakash Sontakke con i nove brani di Invisible Strings. Il disco, pubblicato per Rare Noise Records, si adagia su morbide e calde atmosfere al sapore di oriente e Hawaii, abbracciando e coccolando con la sua rilassante poetica.Lo spirito indiano di The Last Emperor Walked Alone, accompagnato da scuri fondali elettronici (duri ma mai nettamente incisivi), lascia che a seguire siano l’impalpabile espandersi di Will You Stay e i dilatati orizzonti, sopra cui troviamo la chitarra a ricamare, di From Star To Star.

The Invisible Ferry, invece, pacata e morbida nel suo svilupparsi, accarezza con il suo emotivo tepore, introducendo l’altrettanto morbida Sublime Skies (dalle melodie orecchiabili e dal vago sapore mediterraneo) e il più ampio evolvere della gustosa e ammiccante Bangalor Electric. Purple Yellow, infine, caratterizzata dal ruolo più centrale dell’elettronica (quasi ci si muove su fondali drum’n’bass), cede il compito di chiudere ai sentimenti emergenti di Walking Backwards Again e al pacato respiro della raffinata The Unsaid.

Con questo album i due musicisti danno vita a un suono raffinato, intelligente, denso di sentimenti e in grado di coinvolgere fin dal primo istante. Rimanere assorti mentre i vari pezzi scorrono in sequenza è un piacere che vale la pena provare. Ci troviamo di fronte a un disco ispirato, uno di quelli che ci lascia sognare ad occhi aperti, pensando a noi stessi e a tutto quello che ci circonda. Ascoltatelo.

TRACKLIST

01. The Last Emperor Walked Alone

02. Will You Stay

03. From Star To Star

04. The Invisible Ferry

05. Sublime Skies

06. Bangalor Electric

07. Purple Yellow

08. Walking Backwards Again

09. The Unsaid

LINE-UP

Eraldo Bernocchi

Prakash Sontakke