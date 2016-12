SHARE ON:

Recensione

Quindici di onorata carriera e produrre ancora ottimi dischi, anzi meglio di prima.

Gli En Roco sono un gruppo indie genovese di livello molto alto, con la loro proposta di pop intelligente e testi molto belli. Gli En Roco hanno la bravura di far sembrare semplice ciò che ad altri gruppi riesce tremendamente difficile.

E non pensate, come fanno certi ortodossi, che gli En Roco siano complicati, anzi, dovete solo farvi prendere per mano da loro, vi faranno scoprire molte cose. Il disco suona benissimo, con la loro solita impronta, ma ad ogni nuova uscita discografica degli En Roco si scopre qualcosa di nuovo, di bello di gustoso.

L’Ultimo Sguardo è un disco completo e maturo, bello e con un gusto sia forte che dolce, amaro o zuccherato. E’ davvero interessante scoprire le canzoni del disco, andando avanti nell’ascolto, perchè questi ragazzi riescono sempre a trovare una soluzione sonora adatta, ascoltare La Soluzione sesta traccia, per credere. Gli En Roco sono giganti rispetto a moltissimi altri gruppi della stessa presunta cifra stilistica.

E questo disco ne è la testimonianza più lampante.

TRACKLIST

1.Elettricità

2. Salvo il salvabile

3. Dormo e non lo so

4. A Pietra Ligure

5. La complicità

6. La soluzione

7. Mi perdono

8. Su quei monti

9. Io ti salverò

10. Zitta

11. Il dio del mare

12.In senso deteriore

13.Ragionare con i piedi

14.Qualcosa da direLINE-UP

Enrico Bosio: voce, chitarra e percussioni

Francesco Conelli: voce e chitarra

Rocco Spigno: basso, synth

Francesca Sophie Giona: pianoforte, rhodes, ukulele e fisarmonica

Lorenzo Santagada: batteria, percussioni e glockenspiel

http://www.facebook.com/enroco