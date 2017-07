Ell3 – Camouflage

Recensione l'ep è una prova ampiamente superata, e anzi è una delle cose più interessanti ascoltate in Italia negli ultimi tempi, fatta con talento, attenzione e gusto fine.

Interessante ep d’esordio per la cantautrice torinese Ell3. In queste sei tracce si ascolta un pop molto diverso dal solito, che grazie a synth molto bene prodotti diventa un ponte tra elettronica altra e un pop verso il futuro. La sua voce è molto potente, nata nel soul e nel jazz, ma molto moderna e versatile.

Il gusto generale dell’ep può essere riconducibile ad una tendenza diffusasi ultimamente, ovvero quella dell’elettro pop un po’ drammatico ed esistenzialista, ma qui c’è vera qualità e molto stile. Il titolo si riferisce al fatto che tutti noi, per poter vivere in questa società siamo costretti ad indossare delle maschere, e che queste maschere hanno il loro prezzo. La voce di Ell3 si abbina benissimo ad arrangiamenti che finiscono nel pop, ma che nascono dal jazz e dal soul, anche se come sempre in ambito synth pop la lezione dei giganti Depeche Mode è sempre incombente.

Ell3 proviene da una famiglia di musicisti e sicuramente il dna non mente nemmeno in questo caso, e l’ep è una prova ampiamente superata, e anzi è una delle cose più interessanti ascoltate in Italia negli ultimi tempi, fatta con talento, attenzione e gusto fine. Chi cerca un elettro pop di ottima fattura qui avrà di che sfamarsi.

TRACKLIST

1 – Dream

2 – Rebirth

3 – Camouflage

4 – Breath

5 – The man with sad eyes

