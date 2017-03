Elektra Nicotra – Awakening

Recensione 4.0 8 Pochi, anzi quasi nessuno in Italia ha la facilità compositiva di questa ragazza, la stessa potenza immaginativa e anche la sua classe.

Esordio per la catanese Elektra Nicotra, uan musicista davvero molto interessante. Elektra non è solo musicista, ma è molte cose, tra le quali modella e capo redattrice del magazine online Fnm Magazine. In mezzo a tutte queste cose ha pubblicato il suo debutto discografico Awakening, un album che stupisce sinceramente.

Innanzitutto il disco ha una carica molto forte, e si capisce che Elektta ha una grandissima energia, che si sprigiona in una musica muscolare. Giustamente uno dei suoi musicisti di riferimento è Robert Plant, perchè qui si sente molto dei Led Zeppeline e anche, e forse sopratutto del Plant solista, di quel rock contaminato fantasticamente che non ha una sola direzione.

Il disco si dipana benissimo, anche grazie ad una produzione molto potente e precisa, che vive di momenti davvero bellissimi, sottolineati dalla splendida voce di Elektra- Molto presente è anche la natura araba della siciliana, che esce in arrangiamenti molto particolari ed affascinanti. Ha molto influito anche il fatto che Elektra è stata immersa nella musica fin da piccola, e che ha eletto anche il blues come sua musica elettiva, ed effettivamente questo può essere inteso come un disco di blues non convenzionale, perché qui si esplorano le nature umane, e i loro misteri.

In definitiva un album davvero interessante, già maturo e pronto per essere colto nella sua pienezza, e nella sua sensuale fisicità.

Pochi, anzi quasi nessuno in Italia ha la facilità compositiva di questa ragazza, la stessa potenza immaginativa e anche la sua classe. Sarebbe un vero peccato che questo disco passasse inosservato.

TRACKLIST

1. Gilda

2. Hermit

3. Calypso

4. Awakening

5. Gold

6. Carol

7. 77

8. Awareness

9. Goodnight

LINE-UP

Elettra Nicotra – Voice, Guitar

Giorgio Indaco – Drums, Acoustic Guitar Giovanni “Giuvazza” Maggiore – Guitar Emanuele Mostarda – Bass

Fabrizio Dotti – Bass Simona Bonanno – Cello Ilaria Bonanno – Violin Chiara Cesano – Violin, Viola

Anthony Panebianco – Keyboards

Giorgio Carbone – Guitar

URL Facebook

http://www.facebook.com/penny.lane.9