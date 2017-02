Dreadzone – Dread Times

Recensione Questo disco ha moltissime incursioni in territori elettronici, tra house, jungle e drum and bass si riesce sempre a ricreare la magia del suono Dreadzone, che porta avanti la grande tradizione inglese della commistione di suoni e generi che si ritrovano sull'asfalto, perché questa è vera urban music.

Tornano i Dreadzone, con un nuovo album a quattro anni da Escapades.

I Dreadzone nascono nell’ormai lontano 1993 a Londra, dall’incontro dell’ex batterista dei Big Audio Dynamite Greg Roberts, e Tim Bran che era stato ingegnere del suono e collaboratore di Julian Cope.

Il nome Dreadzone fu suggerito loro da Don Letts, ed è chiaro che con queste premesse l’avventura partiva sotto i migliori auspici. La loro carriera è lunga e composta di molti buoni dischi, tanto a diventare uno dei principali gruppi di riferimento per quanto riguarda il regga dub e ancora di più per la fusione di qusti generi con l’elettronica.

La musica dei Dreadzone, e Dread Times non fa eccezione, è una commistione di bassi corposi e decisi, con ottime melodie e storie da raccontare, avvalendosi anche di una produzione mai sotto il livello di eccellenza. Questo disco ha moltissime incursioni in territori elettronici, tra house, jungle e drum and bass si riesce sempre a ricreare la magia del suono Dreadzone, che porta avanti la grande tradizione inglese della commistione di suoni e generi che si ritrovano sull’asfalto, perché questa è vera urban music.

Molti palati saranno soddisfatti dai variegati gusti musicali presenti in Dread Zone, che sicuramente si pone in alto nelle produzioni del gruppo. Ascoltare i Dreadzone è riempirsi di buone vibrazioni, di musica calda e appagante, ma è anche continuare a marciare sulle strade di tutto il mondo, cercando e rivoluzionando, cominciando da se stessi, perché il loro messaggio è universale.

Musicalmente i Dreadzone si confermano come uno dei migliori gruppi sulla piazza, perché prove come Dread Times riescono sempre a confermare un ottimo livello, che non viene mai perso di vista. I Dreadzone sono sempre avanti.

TRACKLIST

Rootsman

Mountain

Battle

Escape

16 Hole

Black Deus

Music Army

Area Code

Keep It Blazing

Never Going Back

Where Is My Friend

After the Storm

LINE-UP

Greg Dread, Leo Williams,Chris Compton, Spee, Earl 16,Bazil

VOTO

8

URL Facebook

http://www.facebook.com/dreadzone