Recensione

Quartetto milanese che dopo In Genere del 2013 e Le Stanze del 2014 arriva alla prova del nove con C’est La Vie.

Il suono dei Distinto è un pop rock molto raffinato, ben prodotto e con testi interessanti, nobilitati dalla voce di Daniela D’Angelo, che prende per mano l’ascoltatore. Nulla è lasciato al caso in questo disco, e il suono esce molto originale, lasciando un retrogusto agrodolce, sia per la musica dolcemente melancolica che per testi che dietro una dolcezza raffigurano le asperità della nostra vita quotidiana. La direzione artistica di Vito Gatto degli Io?

Drama è stata sicuramente importante nel plasmare il suono del quartetto che offre con C’Est La Vie una prova molto convincente, che diventa una conferma di quanto di buono avessero fatto prima. I Distinto non si possono definire indie, sono meglio, si avvicinano molto alla definizione di pop raffinato, calza meglio. In definitiva un disco dalle molte sfaccettature, di grande eleganza, con elementi ben strutturati ed un gusto dolcemente amaro.

TRACKLIST

1-Il Mondo non Aspetta

2-Un bel Sabato Mattina

3-Lili d’Agosto

4-Nella Mia Nuova Casa

5-L’invito

6-Clorofilla

7-La Spesa

8-Me & You

9-Vuoto Cammina con Me

10-Ridi

LINE-UP

Daniela D’Angelo: voce e chitarra acustica

Daniele Ferrazzi: chitarra elettrica, cori e synth.

Ivano Rossetti: basso

Mamo Iodrums: batteria (album)

Vito Gatto: elettronica e direzione artistica (album)

Fabio China Giussani: batteria (tour)

