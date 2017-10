Dirty Lab – Dirty Labbra

Recensione Dirty Labbra è un lavoro originale ed innovativo in un panorama atrofizzato, è un prodotto che è undergound ma non solo, può piacere anche a chi è nato con un altro tipo di rap, come ai giovani che ne conoscono il tipo più moderno.

Torna la squadra dei Dirty Lab, un trio fra i più interessanti del rap italiano.

Quest’ultimo è nel suo momento di maggior espansione e di successo, ma anche in grande difficoltà per quanto riguarda originalità e sostanza, due cose che in questo disco non mancano di certo.

In Dirty Labbra c’è un grande lavoro di scomposizione e ricomposizione di molti elementi, uno stile ben definito ed un progetto musicale che viene spinto fino in fondo. I tre componenti del gruppo, Suroh Primavera, Armallow Noproblem e J- One aka Luchinoyouknow sono molto affiatati e buttano fuori un qualcosa che non sentirete da nessuna altra parte.

Non si può parlare di vecchia o nuova scuola ma di scuola dei Dirty Lab, che hanno al centro della loro musica una produzione figlia di un gran lavoro e di una ricerca musicale che ha pochi eguali. Il disco non ti lascia tregua, vive di ritmi suoi particolari, le rime ti vengono a cercare con beats rifiniti ottimamente che pompano le casse e sono ipnotici.

Tutto il disco possiede un’atmosfera malata e da futuro apocalittico, in realtà i Dirty Lab stanno descrivendo i nostri giorni, che sono impossibili da vivere se non dietro ad uno specchio che ci dobbiamo creare noi, e questo disco può essere un ottimo filtro a questa realtà, con altri filtri da fumare però. Dirty Labbra è un lavoro originale ed innovativo in un panorama atrofizzato, è un prodotto che è undergound ma non solo, può piacere anche a chi è nato con un altro tipo di rap, come ai giovani che ne conoscono il tipo più moderno.

Soprattutto è un disco di persone che amano i rap e lo fanno liberamente, grazie anche alla Non Quadra Label, un centro di produzione e distribuzione mai ovvio e sempre interessante.

TRACKLIST

1 JigglyTrap

Producer – J-One

2 Ansia2016

Producer – J-One

3 VeryTrap

Producer – J-One

4 C.I.S.D.P.M.I.P.G.

Producer – J-One

5 Trap’N’Friggi

Featuring – Pierre The KidProducer – J-One

6 KTM

Featuring – J-OneProducer – J-One

7 Ansiabeneconamore

Producer – J-One

8 TrappOdio

Producer – J-One

9 Tieniti Le Prime

Featuring – J-OneProducer – J-One

10 Ti Piacerebbe pt.2

Featuring – J-OneProducer – J-One

11 Gli Elefanti Sul Treno

Producer – J-One

12 Bumba D’Eclissi

Featuring – Enemy, Riko VelaskaProducer – Rakush

LINE-UP

Suroh Primavera.

Armallow NoProblem.

J – One aka Luchinoyouknow

