I Dead to Me non fanno prigionieri. Ovvero come un’espressione violenta e feroce, guerrafondaia, possa diventare, grazie alla generosa retorica linguistica, il riassunto di un EP di tre pezzi, energico, rock’n’roll, riuscito, da ascoltare (e riascoltare) tutto d’un colpo.

I Dead to Me hanno tutto dalla loro parte: originari di San Francisco, nobile pedigree punk rock, scuderia Fat Wreck, lunga militanza sonora, progetti musicali paralleli di una certa rilevanza (One Band Army, Swingin’ Utters), una recente storia di eccessi, un ancor più recente ritorno in versione figliol prodigo del cantante e fondatore, un EP che marca il segno e rimanda in forza agli antichi (e migliori) entusiasmi.

I Wanna Die in Los Angeles è una piccola antologia di punk rock: per le invenzioni rivolgersi altrove, ma per il resto tutto è in ordine: sezione ritmica, cori, accelerazioni, chitarra e distorsioni, intro di batteria, arrangiamenti tra i differenti suoni, voce.

Mentre i tre pezzi girano in versione Repeat nelle mie orecchie non posso far altro che rendermi conto che ne voglio di più e sperare in un prossimo album completo.

I Dead to Me non sono morti per niente.

Bentornati ai Dead to Me

TRACKLIST

1.I Wanna Die In Los Angeles

2.Tune it Out

3.Comforting the Disturbed and Disturbing the Comfortable

LINE-UP

Tyson “Chicken” Annicharico

Ian Anderson

Ken Yamazaki

Jack Dalyrmple

URL Facebook

https://www.facebook.com/deadtomesf/