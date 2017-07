Danilo Scamandro – Reborn From The Future Ep

Recensione Un ep davvero straordinario, tanto classico quanto moderno, che fa riscoprire il lato militante della techno, non tanto in senso politico quanto sonoro.

Questa storia potrebbe avere come incipit il consiglio di prendere un gran bel respiro, rilassare i muscoli e buttarsi nel magnifico fluire techno di questo ep. Qui Danilo Scamandro da Roma è un fine scultore di forme musicali che partono da lontano, da quel magnifico flash che fu la Detroit techno, ovvero un’altra maniera di condurre il suono fuori dall’Africa.

In questo ep il basso detta la linea, portandoci dove vuole, conducendoci a fondo dentro le arterie di un suon studiato e cesellato finemente. Il disco è una macchia bianca in una distesa di macchie nere ed omologare, scuote la techno riportandola là dove dovrebbe di casa. In questa opera Danilo non è solo, poiché ha al suo fianco la Fluctus Soul, una delle migliori etichette italiane sia per qualità che per eclettismo.

Inoltre arriva proprio da Detriot colui che remixa due pezzi dell’ep dandogli un’impronta clamorosa, ovvero Mr. Esteban Adame, che ha un basso che non lascia gente in piedi, sentire le sue due rielaborazion di Ocean tanto per cominciare, poiché la canzone nelle sue mani prende un’altra strada, ma l’arrivo è il medesimo di Danilo, ovvero tanta qualità e un’ottima ballabilità, Ecco, il poter far ballare tracce techno di grande qualità non è da tutti, eppure qui le due cose si coniugano. Un ep davvero straordinario, tanto classico quanto moderno, che fa riscoprire il lato militante della techno, non tanto in senso politico quanto sonoro.

TRACKLIST

01. Pacific (Original Mix)

02. Pacific (Esteban Adame Jack Mix)

03. Pacific (Esteban Adame Acid Mix)

04. Not Bad (Original Mix)

05. Brutematic (Original Mix)

