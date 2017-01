Recensione

I Cromosauri propongono un alternative rock muscoloso e pieno di “voglia di suonare” che spesso si trova poco in giro o quasi per niente. Una band che si diverte ancora a sudare in sala prove e dare il meglio di sé durante i live, senza troppi fronzoli da menate commerciali e non. I Cromosauri sanno bene cosa fare. Il loro ultimo album “NOIZ” evidenzia proprio una voglia smisurata di far casino ma con stile incitando le masse a sgomitare di più e bere probabilmente meno spritz. Le influenze musicali che si possono intuire riguardano un po’ la scena grunge anni 90 e spesso si può sentire non poco dei Weezer e band simili. Di certo la band è in controtendenza rispetto ai nostri tempi, ma ciò, potrebbe pure riportare di “moda” qualcosa che ha già fatto il suo ciclo, d’altronde la moda non è proprio questa? Un continuo andare e tornare, come le persone, come le emozioni che i Cromosauri sanno dare. Uno dei brani degni di nota è “Bad” dove la band mostra i denti facendo capire le proprie intenzioni, che di certo non sono tra le più buone! In conclusione i Cromosauri sono una band che prova ancora a fare del genuino indie rock, diretto e penetrante.

01) Broken Green

02) Acoustico

03) Loud

04) Friendly

05) When Somebody Loses Himself

06) T-Rex

07) P.A.L.

08) Bad

09) Chocolate

Davide Salvadori – vocals, guitars (in NOIZ! also harmonica, glasses)

Michele Demi – bass, vocals

Lorenzo Salvadori – drums (in NOIZ! also vocals, sticks, shake and cymbals)

https://www.facebook.com/cromosauri/

Cromosauri – NOIZ! by Alternative Indie Rock

