Cookin’ On 3 Burners – Lab Experiments Vol.1 : Mixin’

Da Melbourne arrivano questi tre cuochi che lavorano con pietanze soul e funky per pranzi e cene succulenti e lussuriosi.

I Cookin’ On 3 Burners cucinano, come dice il nome, ognuno su tre fuochi, e il tutto si amalgama perfettamente in un hard funk, che strizza l’occhio al soul, specialmente quando collaborano con varie e valide cantanti. Questi veterani del funk sono in giro dal 1997, e sono riusciti a fondere il funk soul con una struttura all’inizio maggiormente jazz, poi si sono definitivamente orientati vero il funk puro, con appunto qualche concessione al soul.

Molti di voi ricorderanno This Girl con Kelly Auldist, arrivata al numero uno in molte classifiche mondiali. Lab Experiments Vol . 1 : Mixin’ è come dice il titolo un disco di esplorazioni musicali guidato dal caro vecchio Hammond che spazia in lungo e largo e si porta dietro un basso da paura e una chitarra duramente funk, il tutto tra gli anni sessanta e settanta del genere, un suono caldo, duro ed avvolgente, che in alcuni frangenti diventa molto dolce. Una delle chicche del presente disco è la cover hard funk di Enter Sandman dei Metallica, e per l’occasione gli australiani hanno prodotto un video molto carino, da vedere assolutamente. L’autoironia è alla base di questo progetto formato da musicisti e compositori molto capaci e che va ben oltre il mero revival funky. I Cookin’ On 3 Burners sono un gruppo molto piacevole e di vero funk, e dal vivo sono ancora meglio che su disco.

Il 6 ottobre passano da Roma per chi potesse. Intanto gustatevi questo esperimento di laboratorio, e diventerete delle cavie danzanti e felici.

TRACKLIST

1.Real Life Baby feat. Emmi

2.Enter Sandman

3.Lone Wolfe

4.Sweet Talker feat. Stella Angelico

5.Wind Up

6.More Than A Mouthful feat. Kylie Auldist

7.Black Stick

8.Heavy Lenny

LINE-UP

Dan West – Guitar

Ivan ‘Choi’ Khatchoyan – Drums

Jake Mason – Hammond Organ

Also Featuring

Rohan Wallis – Trumpet

Jake Mason – Saxophones

Philip Binotto – Percussion, Tambourine B-4

Ivan Khatchoyan – Tambourine

CO3B – Claps

