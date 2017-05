Camera – TVATT Musiche Dal Progetto Teatrale

Recensione Sonoramente fuori dagli schemi ma dentro al cuore.

Nove tracce che si rincorrono tra musica, parola e teatro in una compenetrazione di significati e di codici. TVATT è il secondo lavoro dei Camera, un gruppo prevalentemente strumentale campano, che lavora a stretto contatto con il regista Luigi Morra. La musica di TVATT è anticonvenzionale.

Il suo ritmo è un fluido che si aggira per l’universo, passando dentro e fuori di noi. La musicalità di questo progetto è straordinaria, uno scorrere naturale ed elettrico di sensazioni, soli che tramontano e gabbie notturne. Si può usare in maniera diversa il disco, scindendolo dallo spettacolo teatrale abbandonandosi ad esso, o provare a seguire la storia. Post rock molto poco convenzionale sposato con un sapiente uso dell’elettronica, che diventa substrato e carburante per avventure sonore.

Alcuni momenti dello spettacolo sono nel disco, recitati dagli attori Pasquale Passarotti e Eduardo Ricciarelli. Il viaggio è particolare, ricco e variegato, fortissimamente teatrale e di grande potenza. Lo spettacolo è recente, è del 2015, e conserva intatta la sua veemenza. Ci si perde dentro a questo microcosmo, molto campano nel suo pathos, nella sua malinconia che corrobora e trascina, come essere alla fine di qualcosa, e assaporare la dolce decadenza di una fine anticipata.

I Camera sono Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri, provengono da Mondragone in provincia di Caserta e sono insieme da tempo, e hanno musicato molto teatro ed infatti la loro musica è molto teatrale, ma soprattutto è musica pulsante, carica di sentimento e di una potenza che non può non toccare dentro.

Il pianoforte, ad esempio, è usato in maniera totalmente differente rispetto alla tradizione, e qui tutto ha un significato proprio. Un lavoro masterizzato in maniera notevole da James Plotkin, che aggiunge maggiore valore al tutto.

Sonoramente fuori dagli schemi ma dentro al cuore.

TRACKLIST

Mantra di TVATT

2 Naso rotto

3 Mia prefica

4 Da soli sulla spiaggia

5 Mia prefica piano

6 Arritirate a’casa

7 Favoletta vera senza morale

8 Fine e sotto

9 Epilogo (Sonata degli zoccoli di legno)

URL Facebook

http://www.facebook.com/cameraofficial