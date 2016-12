SHARE ON:

Recensione

Buzzy Lao è un cantautore torinese che ha un’incredibile capacità di cantare cose difficili, intime e bellissime, la sua voce si fonde con la sua chitarra e nasce la magia.

Il suo timbro di voce caldo e potente, equilibrato e strutturato, la sua chitarra così particolare e una musicalità unica fanno di Buzzy Lao un unicum.

La sua voce affonda le proprie radici nel blues, ma c’è molto altro, ovvero reggae, un pizzico di soul, e tanto, tantissimo Buzzy Lao. Hula è un viaggio musicale e non a 360°, arriva dove non pensi nemmeno di poter arrivare tu, ma invece c’eri già stato e Buzzy Lao te lo fa ricordare. Buzzy Lao sa essere commovente, forte come una piccola ascia marleyana, più interessante di un Ben Harper e più blues del blues. Hula è un’epifania notevole, un guardare dentro l’abisso della propria anima e del mondo, ma ci siamo e stiamo lottando, il significato è questo.

Gran bel disco. Tutto è orignale, eppure fa parte proprio di noi, perché Buzzy Lao descrive con una musica incredibile l’animo umano e quello che abbiamo in testa.

TRACKLIST

1. Ora che 3:38

2. Credi di amare 3:06

3. Stella magica 5:14

4. Anche il vento ti cambierà 4:09

5. Lacrime d’amore 3:09

6. Guerra da nascondere 3:32

7. Luna 2:45

8. Chiedi chiedi 5:25

9. Le luci della mia ombra 4:38

10. Hanno ucciso l’amore 5:30

11. Buonanotte 3:42

12. Sentirai 3:19

13. Qualcosa c’è 5:13

URL Facebook

http://www.facebook.com/buzzylao/