BUTIPREFERROMINAPOWER – LULLABY FOR MY DEADDOG

Recensione L'uscita numero 19 di IN YOUR EARS è un interessantissimo progetto di psichedelia da salotto.

L’uscita numero 19 per InYourEars, la netlabel targata IYE, ci catapulta negli universi sonori di IPREFERROMINAPOWER a.k.a. Cloud Traveler e nella sua surreale visione del mondo. Lullaby For My Deaddog, sono sette tracce, o meglio bozzetti, di puro impressionismo musicale, riboccanti di psichedelia naif, in cui strutture e songwriting perdono la loro consueta centralità per far posto ad eccentriche trovate.

L’umore prevalente è quello di un bedroom pop emotivo volutamente lo-fi che, dalle note di release, scopriamo giungere direttamente da soggiorno e cucina dell’autore.

Musica per il relax quotidiano, che rispecchia la condizione domestica in cui è stato ideato e partorito; un’altra bella scoperta del sottobosco musicale del belpaese che consiglio vivamente a tutti gli amanti di acid-folk e dei novanta piùù intimisti.

01 – Men On A Tree Are Birds And I’m An Ice Cream

02 – We’ll Dance All Night Eating Dog Food

03 – The Old Boy Who Doesn’t Remember And The Young Boy Who Doesn’t Know

04 – The Same Traffic In My Mind

05 – Colored Baloons In The Sky

06 – The Most Stupid Thing That I Can Think

07 – Lullaby For My Deaddog Who Dreams A Doggirl

Marco aka Butipreferrominapower aka Cloud Traveler

