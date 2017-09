Blind Tigers – Chants For Lost Souls And Demons

Recensione Tanto strani e particolari quanto stimolanti

Innanzitutto il nome.

Mi piace. Mi piaceva, e pure tantissimo, Blind Guardian e i Blind Guardian mi fanno schifo.

Mi affascina la forza intrinseca di chi, essendo cieco, acuisce gli altri sensi.

Superato questo mio breve excursus sul nome scelto dalla band vi dico subito che il primo ascolto di questo 7″ mi ha decisamente spiazzato, sfido chiunque a non esserlo perché i Blind Tigers sono davvero sorprendenti dotati come sono di un sound difficilmente incasellabile in qualsivoglia definizione di genere. Dai proviamo almeno a dare un minimo di idea di cosa troverete tra i solchi di questo dischetto cominciando dai due pezzi del lato a vale a dire Absence dove sembra di ascoltare i Deep Purple di The Book Of Taliesyn (adoro quell’album, non ditelo a nessuno) dopo una sosta al korova milk bar e Whisper pezzo nel quale si alzano decisamente i giri e nel quale la chitarra a tratti si avventura il territori palesamente hard- rock, a me ha riportato alle mente gli Electric Peace per chi ancora li ricordasse.

Ci si alza, si cambia lato e si ricomincia con The Dance Of The Seven Veils dove un suono rovinoso alla Killing Joke viene ingentilito, ma neppure troppo, da un flauto che potrebbe sembrare, ma solo apparentemente, fuori luogo alla quale segue Dancalia un pezzo prog diciamo alla Goblin ma con cantato ed attitudine punk, un ossimoro? Ascoltare per credere e vi giuro che io odio il prog. Insomma come spero di aver fatto capire con questo Chants For Lost Souls And Demons ci si trova di fronte ad un prodotto davvero particolare e, a suo modo, stimolante.

Astenersi pasdaran punk o garage e benvenuti a tutte le menti aperte e ricettive.

TRACKLIST

Lato A:

1) Absence

2) Whisper

Lato B:

1) The Dance Of The Seven Veils

2) Dancalia

LINE-UP

Vasco – Voclas and Percussion,

Matteo “Junior” Innocenti – Keyboards and synth,

Reste – Bass, Matthew Strong – Drums