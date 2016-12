Recensione

A quasi due anni da “A Place To Be Safe”, Piernicola Di Muro (in arte BeWider), ritorna con i sei brani di Dissolve. Il nuovo disco, pubblicato ancora una volta per Volume Up, riprende il discorso da dove era stato interrotto, costruendo sconfinati e morbidi paesaggi elettronici in cui ci si possa perdere fra sogni e pensieri.

Il luminoso aprirsi di Shaping Lights, guidato da ritmi asciutti e cadenzati, procede disegnando caldi e rassicuranti mondi sonori (dove tastiere e synth regnano incontrastati), mentre il dolce abbraccio di Horizon, costruendo limpidi universi fatti di emozioni e lievi malinconie, lascia che a seguire sia il delicato e affascinante cantare di Beneath The Sky (alla voce compare Francesca Amati). I nove minuti abbondanti di Woods, invece, scuri e leggermente nervosi, tengono con il fiato sospeso con il loro incedere sostenuto e lievemente incalzante, introducendo i tempi lenti della riflessiva e cupa Dust Orbs.

Evolve, infine, accarezzando con la sua bianca dolcezza, chiude il lavoro riportandosi su atmosfere più serene e positive.

Il nuovo ep di Piernicola Di Muro conferma in pieno i giudizi positivi che già aveva raccolto con il disco d’esordio. I sei nuovi brani, mescolando con gusto e intelligenza elettronica, pop e new wave, risultano eterogenei fra loro, ma riconducibili a un unico comune denominatore. Un ritorno più che gradito per un compositore che vale la pena conoscere e ascoltare.

TRACKLIST

01. Shaping Lights

02. Horizon

03. Beneath The Sky

04. Woods

05. Dust Orbs

06. Evolve

