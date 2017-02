Berardo \ Madaski – Gran Bal Dub

Recensione Il risultato di questa unione è una festa di suoni e colori, dove i confini cadono, sublimando quello spirito di identità e di commistione che l'Occitania ha sempre avuto.

Solo a due musicisti di grande spessore poteva riuscire l’operazione di far sposare musica occitana e dub, Occitania e Jamaica passando per l’Inghilterra. Sergio Berardo è l’instancabile e magnifica anima dei Lou Dalfin, il gruppo porta bandiera della musica e della cultura occitana.

Ecco, se volete investire in maniera molto utile un po’ del vostro tempo documentatevi sulla cultura occitana, e scoprirete quanto sia ricca e forte, con radici ben piantate nella terra. E di questa terra Berardo ci ha raccontato tante volte storie e vite, ed in questa occasione si fa accompagnare nel viaggio da una delle persone con la maggiore sensibilità musicale in Italia, Madaski in licenza dagli Africa Unite.

L’ep, in download libero sul loro sito, è una magnifica opera di congiunzione tra antico e moderno, ma ascoltando a fondo si confonde mirabilmente ciò che dovrebbe essere antico e ciò che si presuppone che sia moderno, ed è questo uno dei più grandi pregi del disco. Definire dub il tappeto sonoro che Madaski predispone per Sergio Berardo è riduttivo, poiché si esplora buona parte dei territori dell’elettronica, cogliendone le sfumature che meglio calzano alla musica occitana di Sergio.

Il risultato di questa unione è una festa di suoni e colori, dove i confini cadono, sublimando quello spirito di identità e di commistione che l’Occitania ha sempre avuto. Sembra proprio di vedere uno di quei splendidi balli tipici occitani, dove sembra che stiano ballando sulle nuvole e dopo poco invece pare una danza di guerra.

Qui dentro non c’è folclore, ma vita e un derivare da radici millenarie, elettronica inclusa. Solo Berardo e Madaski potevano riuscire in un’operazione così, e tempo fa questo disco sarebbe stato pubblicato dalla Real World di Peter Gabriel, ma i tempi sono cambiati, forse in meglio, poiché i due musicisti regalano questo gioiello in download libero.

TRACKLIST

1. Joan Cavalier (04:48)

2. Vidorle (03:47)

3. Famous Wolf (03:32)

4. Roccerè (03:50)

5. La frema del rey (03:23)

6. Branle des chevaux (03:44)

LINE-UP

Sergio Berardo: voce e ghironda.

Madaski: electronic devices, voce.

Chiara Cesano: violino.

Roby Avena: fisarmonica.

URL Facebook

http://www.facebook.com/GRAN-BAL-DUB-aka-Sergio-Berardo-Madaski-1800485156849990

Download:

http://www.granbaldub.com/download