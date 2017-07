Bahama Soul Club – The Havana Remixes

Recensione Si balla dall'inizio alla fine con produttori e gruppi che interpretano il ritmo in maniera affine ai Bahama Soul Club, con quel gusto e soprattutto quel talento particolare che da un gusto speciale al tutto ,come una spezia caraibica che perdura in bocca per tempo.

Quando si scrivono recensioni si dovrebbe essere imparziali, ma qui ad In Your Eyes amiamo pazzamente i Bahama Soul Club, gruppo tedesco portatore di gioia attraverso il groove in tutte le sue forme più disparate.

Questa volta arruolano degli stimati complici per remixare il loro fantastico ultimo album recensito qui http://www.iyezine.com/artista-titolo-bahama-soul-club-havana-58 .

Questo disco farebbe la gioia di ogni remiscelatore, ed infatti il risultato è un disco altrettanto bellissimo, non più dell’originale, ma in maniera differente. Innanzitutto il livello dei remix è altissimo, certo si partiva da un’ottima base, ma qui si raggiunge lo scopo dele remixare, ovvero interpretare con alta qualità in maniera diversa e secondo il proprio gusto un pezzo già ottimo. Si inizia subito fortissimo con il Club Des Belugas che ci deliziano di par loro con la rivisitazione di Muevelo Papi. Si continua poi con Smoove e ormai la festa è partita.

La produzione, anche grazie alla masterizzazione di The Uncle è di altissimo livello, e i suoni sono super nitidi.

Si balla dall’inizio alla fine con produttori e gruppi che interpretano il ritmo in maniera affine ai Bahama Soul Club, con quel gusto e soprattutto quel talento particolare che da un gusto speciale al tutto ,come una spezia caraibica che perdura in bocca per tempo. Il disco è perfettamente degustabile anche da chi non avesse sentito l’originale, ma se li sentite entrambi starete molto meglio. Rispetto all’originale il disco di remixes ha un taglio da dancefloor elegante e raffinato, il ritmo cambia e si possono vedere le radici della house nella musica nera. Tra tutti i grandi nomi che ci sono vorremmo fare una menzione per il nostro connazionale Suonho che meriterebbe il meglio visto il suo grande talento. Un’esperienza differente e bellissima.

TRACKLIST

1.Muévelo Papi – Club Des Belugas RMX Bu

2. No Words – Smoove RMX

3. Dizzy’s Bounce – Opolopo RMX

4. Tropicana Flight – Zouzoulectric & GoD RMX

5. Rumba Fugaz – Jack&Jointz RMX

6. Elegguà – Positive Flow RMX

7.No Words – Suonho RMX

8.Tropicana Flight – Maestro&Vezzola RMX

9.Muévelo Papi – Suonho RMX

10.Muévelo Papi – Club Des Belugas Radio Edit

11.No Words – Smoove Radio Edit

12.Tropicana Flight – Zouzoulectric Radio Edit

13.Rumba Fugaz – Jack&Jointz Radio Edit

14.Muévelo Papi – Suonho Radio Edit

15.Dizzy’s Bounce – Opolopo Radio Edit

16.Elegguà – Positive Flow Radio Edit

17.No Words – Suonho Radio Edit

18.Tropicana Flight – Maestro&Vezzola Radio Edit

URL Facebook

https://www.facebook.com/bahamasoulclub/

The Havana Remixes by Bahama Soul Club