Formatisi in provincia di Brescia quasi tre anni fa, i Bad Dinosaur (Daniele Berto, Matteo Trovò, Daniele Meriti, Giovanni Caniato), debuttano sulla breve distanza con i cinque brani di Bites.

Il disco, pubblicato facendo conto solo sulle proprie forze, riprende, con gusto e passione, energiche sonorità rock/garage/pop al sapore di anni ’70.

L’arioso scaldare di Nothing To Tell, guidato dalle chitarre, procede sicuro e leggermente chiassoso fino alle ritmiche essenziali di The Stone (trascinante grazie ai suoi ritornelli bollenti).

Gli incendiari sfoghi strumentali di Like A Leech, invece, lasciano che a seguire siano il cadenzato marciare di Napoleon Is The Cat e le avvolgenti divagazioni nascoste tra le forti vibrazioni di Peg Leg Pete.

Il rock’n’roll non è mai stato uno dei miei generi preferiti, ma di fronte a pezzi così genuini e diretti, non posso che dare giudizi positivi.

I Bad Dinosaur dimostrano di avere maturità e idee chiare. Il suono non sarà dei più nuovi e originali, ma la passione che ci mettono è indubbiamente

