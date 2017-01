SHARE ON:

Esordio internazionale per questa cantante maliana di etnia Peulh, proveniente da Dilly, un comune vicino al confine della Mauritania, dove convivono diverse etnie. La sua musica è un pop folk con inserti blues molto dolce, con una commistione di elementi tipici della cultura Peulh come le linee di flauto con le risonanti percussioni della calabash, che si fondono con la chitarra distorta e le melodie maliane.

E’ davvero difficile e profondamente inutile tentate di ricondurre alla musica e alla cultura occidentale ciò che ascoltiamo, poiché è davvero un altro mondo. La dolcissima eppur possente voce di Awa ci guida lungo melodie davvero inusuali, dove a volte si affacciano ripetizioni musicali che sembrano avvicinare le canzoni a delle narrazioni orali, dove la musica segue uno schema, mentre la voce fa altro.

Non bisogna peccare di esotismo ascoltando questo disco, ma solo ascoltare e se possibile scavare nello splendido catalogo della Awesome Tapes From Africa, pieno di chicche africane. Awa ha pubblicato cassette e dischi nel suo paese, anche se non è comune una cantante donna nella cultura Peulh, ma bisogna ricordare che la madrina di Awa è Inna Baba Coulibaly, una famosa musicista maliana.

Poulo Warali è un disco molto prezioso e profondo, con una musicalità incredibile e potentissima, con melodie e storie completamente diverse da quelle a noi usuali. C’è una ricchezza incredibile, ed un musica che aspetta solo di essere scoperta per chi vuole esplorare.

TRACKLIST

1. Dimo Yaou Tata

2. Djulau 04:13

3. Djara Wilam

4. Mido Yirima

5. Noumou Foli

6. Poulo Hoto Ngari

7. Poulo Warali

8. Sidy Modibo

LINE-UP

Awa Poulo — Voice

Kande Sissoko — N’goni

Cheickne Diabate — Guitar, Bass Guitar

Souley Guindo —Flute

Sana Diarra — Calabash

