Recensione

Omaggio alla Cuba musicale che fu prima della presa del potere da parte della revolucion cubana, nell’anno della morte di chi fu il principale protagonista e poi continuatore. Qui si celebra quell’ irripetibile stagione musicale cubana che aveva il suo fulcro nei clubs, nei bares e nei bordelli dell’Avana, una città che non dormiva mai, sempre a bagno nel rum, sia esso puro o disperso nei cocktails. I Bahama Soul Club riescono a rendere quello spirito con un suono incredibile, uan sorta di nu jazz soul con punte di acid jazz e lounge, un esperimento davvero riuscito e godibilissimo. Il

suono di questo disco ci riporta ad alcune delle cose migliori dell’acid jazz, un tempo che sembrava non potesse mai ritornare, ed invece quando meno te lo aspetti ecco qui un disco dallo stile incredibile, di una grandissima potenza e bellezza.

Ogni canzone è una soave carezza tropicale, intrisa di malinconia e bellezza, come penso sia Cuba, un’isola che non lascia indifferenti, anche se non ci sono mai andato purtroppo. Il quarto disco di questo gruppo tedesco è davvero un bellissimo gioiello, levigato e dolce come un mojito, forte e ricco come un rum agricolo. Vi sono anche tantissimi ospiti che portano ritmo ed un grande contributo, rendendo ancora più bello il tutto. Non c’è un momento di noia o di caduta di stile, anzi andando avanti nell’ ascolto diventa ancora più bello. Una prova gigantesca di stile e musicalità.

TRACKLIST

1.Something Unique

2.Bahama Soul Club “NO WORDS” ft. Brenda Boykin

3.Meyer-Lansky ft. Sexto Sentido

4.Casino De Capri

5.Muévelo Papi ft. Olvido Ruiz

6.Rumba Fugaz ft. Arema Arega

7.Let God ft. Olvido Ruiz

8.Dizzy’s Bounce ft. Brenda Boykin

9.Elegguà ft. Sexto Sentido

10.That’s why I said

11.Tropicana Flight ft. Sexto Sentido

12.Night Breeze ft. Olvido Ruiz

13.Under The Mojito Moon

