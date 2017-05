Arnoux – Montroe

Recensione ci vuole grande sensibilità e bel talento per fare un disco così che ridà fiducia nell’elettronica con sentimento e cuore, fuori da mode e pose.

Un’elettronica dolcemente in bilico tra spirito e corpo, tra indie e elettro tout court, per un musicista e produttore italiano molto interessante. Montroe è un posto dentro al bosco di qualunque montagna, è ovunque possiate rifugiarvi e stare bene.

Questo disco è un atto di amore e malinconia, un odorare fiori in mezzo alla tempesta. Dopo l’ottimo esordio sulla lunga distanza Cascades e una triologia di ep , arriva il terzo album ufficiale per questo ragazzo friulano con il nom de plume di Arnoux aka Fabio Arnosti.

Il disco è di un’elettronica in stato di grazia, composta e registrata con freddi strumenti ma molto calda e consolatoria. Il modo è elettro, ma la sostanza è felicemente indie nell’accezione migliore del termine. Montroe suona come una bella dormita su di un prato in un tiepido pomeriggio di primavera, quando si sa che si dovrà tornare a lottare, ma per una volta la dolcezza ne esce vincitrice. Il tutto è stato registrato tra casa di Fabio ed una casa sopra ad un albero friulano, ad una conveniente altezza da terra, e quella stessa necessaria distanza viene riprodotta qui.

Non è una fuga, ma dare il giusto peso alle cose importanti. Ci vuole grande sensibilità e bel talento per fare un disco così che ridà fiducia nell’elettronica con sentimento e cuore, fuori da mode e pose. Arnoux parla al nostro cuore e lo fa con un linguaggio molto appropriato, che va ascoltato perché produce benessere. Potrebbe essere, e lo è sicuramente, una sterile polemica affermare che troppe volte l’elettronica si complica la vita in maniera senza senso, mentre poi ascolti Arnoux e i cyborg ti sorridono.

TRACKLIST

1.Upward

2.Kintsugi

3.Fast Forward

4.A Path Through The Woods

5.Anew

6.Downward

7.Perpetual Chain

8.Once Upon A Time There Wasn’t Time At All

9.Messiah/Missile

10.Cold New Morning

