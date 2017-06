Aquarama – Riva

Recensione Il pop degli Aquarama è una splendida scoperta, una musica cuscino ed un magnifico luogo dove perdersi senza tante preoccupazioni e affidandosi a mani sapienti.

Sedetevi comodi, preferibilmente davanti ad un bel tramonto e su di una sdraio, preparatevi un cocktail, e lasciatevi prendete dalla brezza serale e dalla musica degli Aquarama. Il duo fiorentino composto da Dario Bracaloni e da Guglielmo Torielli è nato nel 2015 e arriva ora al debutto discografico.

In tempi dove il revival, specialmente anni ottanta è ovunque, ma spesso non è di qualità, ecco arrivare Riva, il disco che recupera e rielabora atmosfere soffuse e un gran gusto per la melodia anni ottanta. In Riva c’è una dolcissima e sensuale malinconia, come una patina che ricopre oggetti, uomini e storie, ma che permette di guardare il tutto con il giusto distacco.

Il pop degli Aquarama è una splendida scoperta, una musica cuscino ed un magnifico luogo dove perdersi senza tante preoccupazioni e affidandosi a mani sapienti. Ci sono vari elementi dentro questo disco, e si sente molto la mano alla produzione di Marco Olivi, un produttore già con Ex – Otago, Selton e Ghemon fra gli altri, che è uno dei principali artefici e qui con gli Aquarama lo conferma, di quella dolce nuova via italiana al pop che è molto interessante. Sinceramente il disco degli Aquarama è il più interessante fra quelli citati sopra, ed è decisamente di alta qualità.

Le melodie sono ricercate e si incastonano molto bene in un disegno più ampio, dove tutto suona come dovrebbe. Il disco lascia la stessa sensazione di una serata sulla riva del mare con un po’ di vento e i piedi nudi sulla sabbia quasi fredda, in un momento che si sa già che svanirà ma che anche nella fine conserva un bel retrogusto. Riva può essere anche usato come colonna sonora per un aperitivo in terrazza, ma non è musica leggera, è musica fatta bene e che suona ancora meglio. Io ci sento anche un po’ di Police qui dentro, ditemi se sbaglio…

TRACKLIST

1. Hit The Wave

2. Seaplanes

3. Africa

4. On A Beach

5. Holy Day

6. Aquarama

7. Coral

8. Mary

9. Seventeen

URL Facebook

http://www.facebook.com/aquaramabandpage/