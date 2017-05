Alessio Lega – Mare Nero

Recensione La voce del cantautore è molto limpida e si imprime con forza sulle parole, entrando subito in conflitto con esse, e da questa lotta ne nascono composizioni che sono uniche, resistenti e fortemente umane.

Leccese milanese Alessio Lega è indubbiamente uno dei migliori esempi di cantautore che abbiamo qui in Italia, e il suo debutto Mare Nero lo dimostra ampiamente. Il disco è, come dice l’autore stesso il ritratto di un inferno bello mosso, eppure è un inferno davvero affascinante.

Alessio Lega ha un’urgenza di dire e di comunicare molto forte, ed il suo incedere è nitido e furente, come dell’uomo che sta in fondo al bar e dalla sua sedia vede tutto. La voce del cantautore è molto limpida e si imprime con forza sulle parole, entrando subito in conflitto con esse, e da questa lotta ne nascono composizioni che sono uniche, resistenti e fortemente umane.

Alessio lega le canzoni fra di loro come fosse una collana che è destinata a rimanere vicino al nostro cuore, e le sue canzoni sono assolutamente particolari. Il percorso di questo cantautore è molto preciso , ma non levigato, vi si trova la giusta dose di sofferenza e di gioia a tempo che poi conosciamo ben tutti se non siamo ancora scappati dalla vita. Molte cose colpiscono in questo lavoro, ma soprattutto la forza schiacciante delle parole e della musica, senza pose né premesse.

E poi qui è contenuta la canzone più bella, e non perché è quasi l’unica, sul colonialismo italiano, Ambaradan ; questo nome proprio di località che pronunciamo sempre a casaccio nemmeno sapendo cosa sia, Alessio ce lo sbatte in faccia, poiché è stato uno dei più grandi massacri della storia in Africa, e lo abbiamo perpetrato noi italiani, documentatevi e vedrete, perché come dice Lega, siamo più inetti che cattivi…o forse no ?

Alessio è un anarchico, e noi anarchici abbiamo la memoria lunga, anche perché ci sono compari come Alessio che sono lì a ricordarci qual’è la strada.

TRACKLIST

1 Angelica matta

2 Canzone del povero diavolo

3 Ambaradan

4 Santa Croce di Lecce

5 Hanno ammazzato il Mario in bicicletta

6 Stazione Centrale

7 Non sarai più sola

8 Maddalena di Valsusa

9 Porrajmos

10 Fiore di Gaza

11 Zolletta

12 Mare Nero

13 Petizione per l’affidamento dei figli alle coppie omosessuali

