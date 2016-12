SHARE ON:

Recensione

Nuovo ep per questo gruppo catalano assai interessante, portatore di un emo pop davvero ben fatto. Escuchas è proprio il termine giusto per definire questo disco, che è fatto di emo vero, quello anni novanta dei Sunny Day Real Estate, o per rimanere su lavori passati della Bcore Aina e Nueva Volcano.

Il disco vive di nervosismo, poesia e malinconia, con chitarre molto ritmate a sottolineare il tutto, Rispetto agli scorsi lavori si può notare una crescita esponenziale del suono, e si sente anche maggiore tensione e rabbia, che si sfoga in uno splendido emo.

Gli Aldrin Y Collins non sono un gruppo molto prolifico ma lo si capisce ascoltando Escuchas, che è un disco ottimamente composto e rifinito con molta cura, nulla è lasciato al caso, le emozioni sono sottolineate con vigore, rendendo il disco un concentrato di sensazioni. Al giorno d’oggi è davvero difficile fare emo di qualità, e questa forse è l’unica maniera possibile, tenendo molto elevato il livello qualitativo, sia grazie al talento sia grazie alla cura impressa nella narrazione musicale.

Un disco rumoroso, ma al tempo stesso minimalista, per cercare di mettere a fuoco degli stati d’animo sfuggenti.

Si rolla come su di una nave, con la giusta dose di rabbia e frustrazione per un tempo che poco concede alle nostre sensazioni più vere, che con Escuchas trovano uno spazio, sebbene piccolo, solo nostro.

TRACKLIST

01 “Aerostático”

02 “Escuchas”

03 “Ailurofobia”

04 “Monumentos de parvulario”

05 “Contexto histérico”

06 “Carbono 14”

URL Facebook

http://www.facebook.com/aldrinycollins