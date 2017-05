A.S.E. – MMXVII

Recensione Supportare sempre e comunque e in questo caso ne vale pure la pena

Gli A.S.E. sono l’esempio del perché Inyoureyes è nata ed esiste da così tanti anni. O almeno di quello che la nostra webzine dovrebbe essere per quanto riguarda me e vale a dire un mezzo per supportare, nel nostro piccolo, a far sì che certe realtà spesso invisibili abbiano la loro (meritata) visibilità.

Certo parlare di “grossi nomi” porta contatti ma la vera finalità di un network indipendente deve essere quella di far crescere il vero underground quello di cui nessuno parla e di cui in pochi conoscono l’esistenza. L’aver ricevuto, grazie alla mia ultima recensione comparsa su queste pagine, un ringraziamento per il supporto che do (diamo) all’underground italiano è stato uno dei più grossi premi e complimenti che ho (abbiamo) ricevuto, uno delle cose per le quali vale la pena continuare ad esistere. Ma torniamo alla band in questione anche perché merita che questo suo ep venga trattato con la giusta attenzione.

I pezzi che lo compongono sono sei e, curiosamente, sono quelli con i numeri pari i più convincenti, il secondo Oltre un bel esempio di combat-rock clashiano o, se vogliamo restare dentro i patri confini, ispirato ai Gang; il quarto N.M.P. dal ritmo serrato spedito in odore di hardcore ed il sesto Des.Ill. un rock’n’roll punkizzato che può ricordare vagamente i Bone Machine.

Quello che gli A.S.E. propongono è la quintessenza del punk: suoni sporchi, testi intransigenti e attitudine a badilate e, a parer mio, tanto dovrebbe bastare ad attirare il supporto di tutti quanti coloro hanno a cuore la sopravvivenza di un certo tipo di realtà.

TRACKLIST

1) Maitreya,

2) Oltre,

3) Inferno,

4) N.M.P.,

5) Luce

6) Des.Ill.

LINE-UP

Snack – Voce/Chitarra,

Lello – Chitarra,

Peglia – Basso,

Giuggi – Batteria